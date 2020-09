Auftaktspiel der Bundesliga am Abend ohne Zuschauer

Das Wetter in Bayern: Sonnig bei 18 bis 22 Grad

Das Wetter in Bayern: Nach Auflösung lokaler Nebelfelder viel Sonnenschein. Es bleibt trocken bei Höchstwerten von 18 bis 22 Grad. Die Aussichten: Auch morgen überwiegend sonnig, bei 19 bis 24 Grad. Am Sonntag und Montag heiter bis wolkig, an den Alpen Schauer oder Gewitter möglich, 20 bis 26 Grad. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 13 bis 5 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2020 06:00 Uhr