Auftaktsieg und Gelbes Trikot für Alaphilippe bei der Tour de France

CSU wählt Dobrindt zum Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl

München: Die CSU geht wie erwartet mit Alexander Dobrindt als Spitzenkandidat in die Bundestagswahl. 93,3 Prozent der Delegierten stimmten bei der Wahlversammlung in Nürnberg für den amtierenden Landesgruppenchef im Bundestag. Der Listenplatz zwei geht an Digital-Staatsministerin Dorothee Bär. Die CSU tritt bei der Wahl am 26. September zum ersten Mal in ihrer Geschichte mit einer paritätisch besetzten Liste an. Abwechselnd werden immer ein Mann und eine Frau nominiert. CSU-Chef Söder stimmte die Partei auf einen harten Bundestagswahlkampf ein. Der Trend sei gut, aber um erfolgreich zu sein, müsse man auch die Wähler anderer bürgerlicher Parteien für sich begeistern.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 26.06.2021 16:15 Uhr