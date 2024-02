Auftakt zu Warnstreikwoche im öffentlichen Nahverkehr

Berlin: In ganz Deutschland bis auf Bayern wird ab heute der öffentliche Nahverkehr bestreikt - und zwar in Wellen. Die Gewerkschaft Verdi hat die rund 90.000 Beschäftigten in den kommunalen Verkehrsbetrieben an unterschiedlichen Tagen dieser Woche zu Arbeitsniederlegung aufgerufen. Den Auftakt machen heute Busfahrer in Schleswig-Holstein, im Saarland und in der Region Trier. Außerdem erwarten die Verkehrsbetriebe in Berlin Einschränkungen bei Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen. Die meisten Streiks soll es am Freitag geben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 26.02.2024 05:00 Uhr