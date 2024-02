Auftakt zu Warnstreikwoche im öffentlichen Nahverkehr

Berlin: In Teilen Deutschlands beginnt heute eine Warnstreikwoche im öffentlichen Nahverkehr. Die Gewerkschaft Verdi hat zum Auftakt Busfahrer in Schleswig-Holstein, im Saarland und in der Region Trier aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. In Berlin erwarten die Verkehrsbetriebe Einschränkungen bei Bussen, Straßenbahnen und U-Bahnen. Noch bis Ende der Woche sind Arbeitskämpfe geplant - regional an unterschiedlichen Tagen. Hauptstreiktag ist der Freitag. Bayern ist als einziges Bundesland nicht betroffen.

