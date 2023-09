Auftakt des Oktoberfest wird von einigen Pannen begleitet

München: Pannen bei zwei Achterbahnen und Probleme nahe am wichtigen Wiesn-S-Bahnhof Hackerbrücke haben den ersten Tag des Oktoberfestes überschattet. Bei der Achterbahn "Höllenblitz" stießen zwei Wagen mit geringem Tempo zusammen. Neun Insassen wurden leicht verletzt. Die Bahn wird derzeit noch überprüft. Beim "Olympia-Looping" fiel an einem Wagen der Antrieb aus - die Fahrgäste wurden über Leitern in Sicherheit gebracht. Bei der An- und Abreise der Wiesn-Besucher sorgte ein technischer Defekt an einem Regionalzug aus Nürnberg für Probleme. Der Zug konnte nahe der Hackerbrücke kurz vor dem Hauptbahnhof nicht weiterfahren. Noch bevor eine geordnete Evakuierung beginnen konnte, verließen einige Passagiere den Zug. Erst als sichergestellt war, dass keine Menschen mehr auf den Gleisen waren, wurde die Strecke wieder freigegeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2023 13:00 Uhr