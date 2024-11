Auftakt des Karnevals in Köln und anderen Fastnachtshochburgen

Köln: Pünktlich um 11 Uhr 11 hat in den Karnevalshochburgen die fünfte Jahreszeit begonnen. So waren etwa in Köln, Düsseldorf, Mainz und Bonn zahlreiche kostümierte Närrinnen und Narren unterwegs. Vom trüben und teils regnerischen Wetter ließen sie sich die Stimmung nicht verderben. Der Karnevalsauftakt findet unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen statt. Allein in Köln sind 1.400 Polizisten im Einsatz. Es gibt es Kontrollen wegen des Messerverbots. In Teilen der Stadt sind heute außerdem Glasflaschen verboten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.11.2024 12:00 Uhr