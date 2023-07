Aufstieg auf den Großglockner endet für zwei Alpinisten tödlich

Kurzmeldung ein/ausklappen Erdogan nennt Bedingungen für seine Zustimmung zum Nato-Beitritt Schwedens

Istanbul: Der türkische Präsident Erdogan will einem Beitritt Schwedens zur Nato nur dann zustimmen, wenn es für sein Land eine weitere Annäherung an die Europäische Union bis hin zu einer vollen Mitgliedschaft gibt. Dies werde er beim Gipfel der Nato-Staats- und Regierungschefs in Vilnius deutlich machen, sagte Erdogan in Istanbul. Er erwarte, dass die EU den Weg für die Türkei zur Mitgliedschaft ebne, damit die Türkei den Weg Schwedens in die Nato freimachen könne. Die Äußerung kam überraschend. Bislang hatte Erdogan als Hauptgrund für die Blockadehaltung der Türkei zum Nato-Beitritt von Schweden ein aus seiner Sicht unzureichendes Vorgehen gegen "Terrororganisationen" genannt. Die EU hatte 2005 mit der Türkei Beitrittsgespräche begonnen. Diese wurden allerdings vor einigen Jahren wieder auf Eis gelegt. Damals monierte Brüssel Verschlechterungen bei der Rechtsstaatlichkeit in der Türkei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.07.2023 13:00 Uhr