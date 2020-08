Aufständische in Mali setzen Präsident und Regierungschef fest

Nachrichtenarchiv - 19.08.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bamako: In Mali haben aufständische Soldaten Präsident Keita und Regierungschef Cisse festgenommen. Ein Sprecher von Cissé sagte, die beiden seien in einem gepanzerten Fahrzeug nach Kati gebracht worden, wo es zuvor zu einer Kaserne zu einer Revolte gekommen war. Die Afrikanische Union sprach von einem Putschversuch und verlangte die sofortige Freilassung der beiden Politiker. Ähnlich äußerten sich am Abend UN-Generalsekretär Guterres und Bundesaußenminister Maas. - Die Lage in Mali gilt seit langem als angespannt. Im Norden des Landes terrorisieren Extremisten die Bevölkerung. Zuletzt gab es zudem Massenproteste gegen Präsident Keita - die Opposition wirft ihm Korruption und Wahlmanipulation vor.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.08.2020 02:00 Uhr