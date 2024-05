Aufrufe zu Verständigung und Frieden an Pfingsten

München: Mit Aufrufen zu Verständigung und Frieden haben die christlichen Kirchen Pfingsten gefeiert. Der Münchner Kardinal Marx sprach von der Vision des Evangeliums, keine Grenzen zu ziehen durch Kultur, Sprache oder Nation. Er warnte, die Europäische Union könne durch Nationalismus und Egoismus zugrunde gehen. Der evangelisch-lutherische Landesbischof in Bayern, Kopp, würdigte die Demokratie als beste Regierungsform der Geschichte. In Augsburg rief Bischof Meier beim Sudetendeutschen Tag dazu auf, angesichts der Kriege in aller Welt Wege zur Überwindung der Gewalt zu suchen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.05.2024 22:00 Uhr