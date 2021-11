Aufregung nach verdächtiger Nachricht am Gymnasium Marktoberdorf

Nachrichtenarchiv - 08.11.2021 11:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Marktoberdorf: Eine verdächtige Nachricht hat heute Morgen den Unterrichtsbeginn am örtlichen Gymnasium für Stunden verzögert. Sicherheitskräfte eilten herbei, um den Gebäudekomplex nach verdächtigen Gegenständen abzusuchen. Die Schüler mussten vor dem Gymnasium und teilweise noch am Bahnhof ausharren, so ein Polizeisprecher. Schließlich stellte sich heraus, dass keine Gefahr bestand, der Unterricht konnte wieder aufgenommen werden. Was es mit der ominösen Nachricht auf sich hat, wird noch ermittelt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.11.2021 11:15 Uhr