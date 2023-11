Aufregung nach Kuss-Attacke auf Baerbock

Berlin: Ein misslungener Kuss-Versuch des kroatischen Außenministers Grlic-Radman bei Bundesaußenministerin Baerbock sorgt vor allem in Kroatien für Aufregung. Von einem "höchst unangemessenen" Verhalten des Ministers spricht eine Frauenrechtlerin. Die frühere Regierungschefin Kosor schreibt von Gewalt gegen Frauen. In Online-Netzwerken wird der Minister heftig kritisiert. Radman hatte beim Gruppenfoto am Rande einer Ministerkonferenz in Berlin erfolglos versucht, seine deutsche Kollegin zu küssen. Baerbock drehte rasch den Kopf weg, um dem Kuss zu entgehen. Der 65-jährige Kroate erklärte später, er wisse nicht, wo das Problem sei. Er habe eine Kollegin auf "menschliche" Weise begrüßen wollen. Sollte jemand Anstoß an seiner Geste nehmen, entschuldige er sich, so Grlic-Radman.

