Aufräumen nach Unwettern in Bayern geht weiter

Bad Bayersoien: Die Aufräumarbeiten in den von schweren Unwettern betroffenen bayerischen Regionen werden zum Teil Monate dauern. Davon gehen die Einsatzkräfte aus, die aus ganz Bayern dorthin gefahren sind. In Oberbayern sind das Arzbach, Benediktbeuern und Bad Bayersoien. In der Gemeinde im Landkreis Garmisch-Partenkirchen wurde der Katastrophenfall ausgerufen. Die Dächer von über 100 Häusern wurden durch tennisball-große Hagelkörner komplett zerstört, weitere 200 stark beschädigt. Mit Planen wird versucht, die Häuser notdürftig abzudecken. In Benediktbeuern wurden rund 80 Prozent der Häuser und auch das Kloster von großen Hagelkörnern beschädigt. Unklar ist, wann die Bewohner des Pflegeheims im schwäbischen Kissing ins Gebäude zurückkehren können. Alle sind in in anderen Pflegeheimen untergekommen. Der Sturm hatte unter anderem das Flachdach eines Pflegeheims weggefegt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2023 19:00 Uhr