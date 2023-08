Aufräumarbeiten nach Unwettern in Schwaben und Oberbayern dauern an

Augsburg: Nach den schweren Unwettern in Schwaben und Oberbayern dauern die Aufräumarbeiten an. In Kissing haben Windböen das Dach eines Pflegeheims beschädigt, 104 Bewohner mussten in Sicherheit gebracht werden. In Bad Bayersoien wurden viele Dächer abgedeckt, nachdem bis zu 10 Zentimeter große Hagelkörner auf den Ort gefallen waren. Die A95 war streckenweise für Stunden gesperrt, bis spät in die Nacht mussten Fahrzeuge von Autobahnparkplätzen geschleppt werden. In Kammer in der Nähe von Traunstein stürzte ein Kran um und traf ein Wohnhaus. Nach Angaben der Polizei entstand ein hoher Sachschaden, verletzt wurde aber niemand.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.08.2023 06:00 Uhr