Aufräumarbeiten nach schwerem Zugunglück in Indien gehen weiter

Neu Delhi: In Indien gehen nach dem neuen schweren Zugunglück die Aufräumarbeiten weiter. Mindestens 280 Menschen sind ums Leben gekommen, 900 Verletzte werden in Kliniken behandelt. An der Unfallstelle suchen Rettungskräfte nach weiteren Opfern, da sie noch Menschen unter den umgestürzten Waggons vermuten. Die Katastrophe ereignete sich gestern Abend in einem ländlichen Gebiet, etwa 200 Kilometer südwestlich von Kalkutta. Zwei Passagierzüge und ein Güterzug sind dort nacheinander auf zwei parallel verlaufenden Gleisabschnitten verunglückt. Mehrere Waggons stürzten um und begruben Menschen unter sich.

