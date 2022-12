Aufräumarbeiten nach Aquarium-Platzer in Berlin gehen weiter

Kurzmeldung ein/ausklappen BR-Sternstunden sammeln knapp 12 Millionen Euro für Kinder in Not

München: Beim großen BR-Sternstundentag sind gestern rund 11,65 Millionen Euro an Spenden zusammengekommen. Das ist das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der Aktion. Mit dem Geld soll Kindern in Not geholfen werden. Sternstunden-Initiator Thomas Jansing erklärte im BR, viele Menschen seien wohl durch die Bilder aus der Ukraine motiviert worden. Vor allem dort sollen Familien in diesem Jahr unterstützt werden. BR-Intendantin Katja Wildermuth zeigte sich ebenfalls erfreut über das Ergebnis der Benefizaktion. Obwohl so viele Menschen gerade selbst weniger in der Tasche hätten, sei die Spendenbereitschaft ungeheuer groß gewesen, so die Senderchefin.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2022 07:00 Uhr