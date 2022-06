Aufräumarbeiten bei Zugunglück dauern an

Nachrichtenarchiv - 05.06.2022 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Garmisch-Patenkirchen: Zwei Tage nach dem Zugunglück konzentrieren sich die Helfer nun auf die Aufräumarbeiten. Wie die Polizei mitteilte, soll der entgleiste Waggon, der gestern von einem Kran auf die nahe gelegene Bundesstraße 2 gehoben worden war, im Laufe des Tages von dort abtransportiert werden. Die Lok soll mithilfe eines Schienenkrans wieder ins Gleis gehoben und über dieses abtransportiert werden. Bei dem Zugunglück am Freitag entgleiste ein Regionalzug, fünf Menschen starben, unter ihnen ein Junge im Teenageralter. Laut Polizei wurden 40 Menschen verletzt. Sie wurden in zehn verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. Ein Schwerverletzter befindet sich demnach noch in einem kritischen Zustand. Bis die Zugstrecke wieder freigegeben werden kann, wird es laut Bahn noch dauern.

