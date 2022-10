Aufnahmeprogramm für gefährdete Afghanen soll starten

Nachrichtenarchiv - 17.10.2022 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Innenministerin Faeser und Außenministerin Baerbock haben sich auf ein Aufnahmeprogramm für gefährdete Afghaninnen und Afghanen geeinigt. In einer gemeinsamen Mitteilung heißt es, pro Monat sollten etwa 1.000 Menschen nach Deutschland kommen können, die in Afghanistan in Gefahr seien. Dazu zählten etwa Personen, die wegen ihrer Religion oder ihrer sexuellen Orientierung verfolgt würden. Außerdem wolle man Menschen helfen, die durch ihre Tätigkeit in Politik oder Justiz um ihr Leben fürchten müssten. Die Koordination werde vom Innenministerium übernommen. Den Ministerien zufolge konnten bisher fast 26.000 Menschen aus Afghanistan legale Aufnahmewege nach Deutschland nutzen. Die meisten von ihnen seien sogenannte Ortskräfte gewesen, die für die Bundeswehr oder für Entwicklungshilfeorganisationen tätig waren.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.10.2022 12:15 Uhr