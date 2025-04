Aufnahmeflug mit Afghanen an Bord ist in Leipzig gelandet

Leipzig: Am späten Abend ist auf dem Flughafen Leipzig/Halle eine von der Bundesregierung gecharterte Maschine mit Afghanen an Bord gelandet. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums sind es 138 Menschen, die alle rechtsverbindliche Aufnahmezusagen aus Deutschland haben. Wie das Auswärtige Amt mitteilte, handelt es sich teils um frühere afghanische Ortskräfte, die der Bundeswehr geholfen haben. Alle Passagiere seien sicherheitstechnisch überprüft worden. Noch in diesem Monat sollen laut dem sächsischen Innenministerium zwei weitere Charterflüge ankommen. - Die wohl künftige schwarz-rote Bundesregierung will diese Flüge laut Koalitionsvertrag so weit wie möglich beenden. Der Grünen-Politiker von Notz sagte im Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Union schieße aus allen Rohren gegen die Aufnahme von Menschen, die vor der Terrorherrschaft der Taliban geflüchtet seien.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.04.2025 07:00 Uhr