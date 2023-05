Aufnahmebereitschaft für Flüchtlinge in Deutschland sinkt

Kurzmeldung ein/ausklappen Popstar Ed Sheeran gewinnt Plagiatsprozess in New York

New York: Der britische Popstar Ed Sheeran hat einen Prozess wegen Plagiatsvorwürfen gewonnen. Ein Geschworenengericht sprach den Sänger von dem Vorwurf frei, für seinen Hit "Thinking Out Loud" rechtswidrig abgekupfert zu haben. Die Kläger hatten ihm Ähnlichkeiten mit dem Soulklassiker "Let's Get It On" von Marvin Gaye zur Last gelegt. Das Geschworenengericht kam in dem zweiwöchigen Prozess zu dem Schluss, dass Sheeran keine Urheberrechte verletzt hat. Sheerans Anwälte hatten argumentiert, es gebe dutzende oder sogar hunderte Songs aus der Zeit vor oder nach "Let's Get It On", die eine gleiche oder ähnliche Akkordfolge verwendeten.

