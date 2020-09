Aufnahme von Flüchtlingen: SPD erhöht Druck auf Union

Corona-Inzidenz: Würzburg verschärft Kontaktbeschränkungen

Würzburg: Die Stadt verschärft ihre Corona-Kontaktbeschränkungen. Ab morgen dürfen sich im öffentlichen Raum und in Lokalen nur noch Gruppen von maximal fünf Personen treffen. Mehr als Fünf dürfen es sein, wenn lediglich zwei Haushalte zusammenkommen, oder Familien in direktem Verwandtenverhältnis. Bisher lag die Grenze bei 10 Personen. Grund für die Verschärfung ist die gestiegene Zahl von Corona-Fällen. Mit gut 69 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in einer Woche überschreitet die Stadt Würzburg deutlich die kritische Grenze von 50. Auch eine Würzburger Schule muss wegen Corona schließen. Wie die Stadt am Abend mitteilte, bleibt das Röntgen-Gymnasium wegen zwei bestätigter Infektionen und mehrerer Verdachtsfälle vorerst bis einschließlich Mittwoch geschlossen. Alle Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer müssen sich nun testen lassen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.09.2020 22:30 Uhr