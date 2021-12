Auflösung von russischer Menschenrechtsorganisation stößt international auf Kritik

Zahl nachweislicher Omikron-Amsteckungen in Deutschland nimmt deutlich zu

Berlin: Die Zahl nachgewiesener Infektionen mit der Omikron-Variate steigt auch in Deutschland deutlich. Das Robert-Koch-Institut ordnet mehr als 6.000 Corona-Infektionen aus der vergangenen Woche diesem Virustyp zu. Das sind mehr als doppelt so viele wie in der Woche zuvor. Insgesamt geht das Robert-Koch-Institut von mehr als 10.500 Omikron-Fällen seit Anfang November aus. Die meisten Fälle gab es in Nordrhein-Westfalen, gefolgt von Bayern. Vier Infizierte, bei denen Omikron nachgewiesen wurde, verstarben demnach. Der genaue Virustyp kann nur aufwendig festgestellt werden - entweder durch eine Untersuchung des gesamten Virus-Erbguts oder durch spezifische PCR-Tests. In Deutschland wird aber nur ein kleiner Teil der Proben so genau untersucht. Für die laufende Woche rechnet das RKI mit einer "hohen Anzahl an Neu- und Nachmeldungen". Die Zahl der Omikron-Nachweise wird ab sofort jeden Werktag aktualisiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.12.2021 19:00 Uhr