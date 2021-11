Aufhebung der Immunität von Österreichs Ex-Kanzler Kurz auf dem Weg

Warnstreiks treffen auch Unikliniken in Bayern

München: In Bayern kommt es heute zu Warnstreiks an den Unikliniken. Die Gewerkschaft Verdi hat bundesweit zu Aktionen im Gesundheitswesen aufgerufen. Im Freistaat werden die beiden Uni-Kliniken in München und das Deutsche Herzzentrum betroffen sein. Gestreikt wird auch an den Uni-Kliniken in Erlangen, Regensburg und Würzburg. Die Versorgung der Patienten, so hieß es, sei aber sichergestellt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.11.2021 08:00 Uhr