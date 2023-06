Aufenthaltsort von Prigoschin weiter unklar

Kurzmeldung ein/ausklappen Lautstarker Protest und Sitzblockade gegen AfD-Kundgebung in Würzburg

Würzburg: Die Stadt hat heute an die Opfer der Messerattacke vor zwei Jahren erinnert. An der Gedenkstele am Barbarossaplatz fand eine Kranzniederlegung statt, am Nachmittag gab es einen Gedenkgottesdienst in der Marienkapelle. Rund 700 Menschen kamen nach Polizeiangaben zusammen, um gegen eine Kundgebung der AfD zu protestieren. Dazu aufgerufen hatte das Bündnis "Würzburg ist bunt". Zur Begründung hieß es, man wolle den Jahrestag der schrecklichen Gewalttat nicht der AfD für ihre rassistische Hetze überlassen. Auch der Würzburger Oberbürgermeister Schuchardt hatte gesagt, dass Demagogen ausdrücklich nicht willkommen seien. Im Juni 2021 hatte ein psychisch kranker Mann aus Somalia in Würzburg drei Menschen getötet und mehrere verletzt.

