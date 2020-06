Auf Wirecard rollt Klagewelle zu

Nachrichtenarchiv - 18.06.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Auf den Finanzdienstleister Wirecard aus Aschheim bei München rollt eine Klagewelle zu. Die Anlegergemeinschaft SdK hat angekündigt, dass sie ein gemeinsames Vorgehen geschädigter Kapitalanleger organisieren will. Wirecard hatte am Vormittag die Märkte mit der Mitteilung geschockt, dass unklar ist, ob 1,9 Milliarden Euro, die auf Treuhänderkonten verbucht sind, tatsächlich existieren. Der Kurs der Wirecard-Aktie brach um bis zu zwei Drittel ein. Die Finanzaufsicht Bafin teilte bereits mit, sie erweitere ihre laufende Marktmanipulationsuntersuchung gegen Wirecard um den aktuellen Sachverhalt. Auch die Münchner Staatsanwaltschaft prüft den Fall. Wirtschaftsprüfer hatten in den Bilanzen für das Jahr 2019 Hinweise auf falsche Angaben zu Täuschungszwecken gefunden, wie der Dax-Konzern selbst einräumte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2020 18:00 Uhr