Auf Stahl und Aluminium haben sich die US-Zölle verdoppelt

Washington: Am Morgen sind die höheren US-Einfuhrzölle auf Stahl und Aluminium in Kraft getreten - sie wurden von bisher 25 auf 50 Prozent verdoppelt. Präsident Trump begründete den Schritt mit dem Schutz der nationalen Sicherheit - konkret will er damit die heimische Wirtschaft schützen und Arbeitsplätze in den USA schaffen. Die deutsche Wirtschaftsvereinigung Stahl sieht in den verdoppelten Zöllen eine neue Eskalationsstufe im transatlantischen Handelskonflikt. Sie drängt die Bundesregierung dazu, ihr zu Hilfe zu kommen. Das dürfte Bundeskanzler Merz durchaus versuchen - er reist heute zu seinem Antrittsbesuch in die USA und wird gegen Abend in Washington erwartet. Morgen will er erste Gespräche im Weißen Haus führen. Auch die EU-Kommission befindet sich gerade in Verhandlungen mit der US-Regierung, die bis zum 9. Juli zu einem Abkommen führen sollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.06.2025 06:00 Uhr