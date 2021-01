Auf schneeglatten Straßen ereignen sich zahlreiche Unfälle

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeitweise Schnee, Tiefstwerte 0 bis -9 Grad

Das Wetter in Bayern: In der Nacht zeitweise Schneefall, in Alpennähe mitunter länger anhaltend und ergiebig. Verbreitet Straßenglätte. Tiefstwerte 0 bis -9 Grad. Die Aussichten bis Mittwoch: Vielerorts bewölkt und bei lebhaften Winden gebietsweise Schnee, am Dienstag in tiefen Lagen teilweise in Regen übergehend. Am Mittwoch freundlich und trocken. Tageshöchstwerte -1 bis +7 Grad, am Mittwoch 3 bis 9 Grad.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 17.01.2021 20:00 Uhr