Auf Samos ist ein Feuer nahe dem Flüchtlingscamp ausgebrochen

16.09.2020 01:00 Uhr

Athen: In Lesbos selbst hat die griechische Polizei sechs mutmaßliche Brandstifter von Moria festgenommen. Griechische Behörden gehen davon aus, dass sie das Feuer nach der Einführung neuer Corona-Regeln gelegt haben. Unterdessen ist auf der Insel Samos ein Feuer in der Nähe des Flüchtlingslagers Vathy ausgebrochen. Inzwischen sind die Flammen halbwegs unter Kontrolle. Auch hier gab es wohl erste Festnahmen wegen des Verdachts der Brandstiftung. Das Camp in Vathy ist mit rund 4.600 Migranten zigfach überbelegt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.09.2020 01:00 Uhr