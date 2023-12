Auf Recyclinghof in Dinkelsbühl explodieren Container mit Batterien

Dinkelsbühl: In einem Recycling-Betrieb in der mittelfränkischen Stadt sind in der Nacht mehrere Container mit Elektroschrott in Brand geraten. Laut Polizei gingen dabei insgesamt 50 Boxen in Flammen auf. Darin waren unter anderem Batterien gelagert, die durch den Brand explodierten. Was das Feuer ausgelöst hat, ist derzeit noch unklar.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.12.2023 06:00 Uhr