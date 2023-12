Auf Recyclinghof in Dinkelsbühl brennen Container mit Batterien

Dinkelsbühl: In einem Recycling-Betrieb im mittelfränkischen Dinkelsbühl sind in der Nacht mehrere Container mit Elektroschrott in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, gingen dabei insgesamt 50 Boxen in Flammen auf, in denen unter anderem Batterien gelagert waren. Die Batterien seien explodiert. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot vor Ort, heißt es. Eine Warnung vor einer giftigen Rauchwolke wurde mittlerweile wieder aufgehoben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.12.2023 03:00 Uhr