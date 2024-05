Auf Mallorca laufen Ermittlungen zur Unglücksursache

Palma: Nach dem Einsturz eines Strandlokals am Ballermann auf Mallorca laufen die Ermittlungen zur Unglücks-Ursache auf Hochtouren. Eine der zentralen Fragen ist, ob die vielen Umbauarbeiten die Ursache waren. Bei dem Einsturz kamen vier Menschen ums Leben, darunter zwei Frauen aus Deutschland. Unter den 16 Verletzten sind nach Angaben des Auswärtigen Amtes mindestens drei Deutsche - das deutsche Konsulat in Palma steht mit den Angehörigen und den Verletzten in Kontakt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.05.2024 18:30 Uhr