Auf La Palma gilt teilweise eine Ausgangssperre

Bayern erreicht bundesweit höchste Wahlbeteiligung

München: In Bayern hat es bei der Bundestagswahl deutschlandweit die höchste Wahlbeteiligung gegeben. Wie aus vorläufigen Zahlen des Bundeswahlleiters hervorgeht, gingen im Freistaat 79,8 Prozent der Wahlbererechtigten an die Urnen oder gaben ihre Stimme per Briefwahl ab. Die Wahlbeteiligung liegt damit in Bayern 3,2 Prozent über dem bundesweiten Durchschnitt. Die zweithöchste Wahlbeteiligung gab es mit 78,3 Prozent in Schleswig-Holstein, die niedrigste mit 67,9 in Sachsen-Anhalt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 27.09.2021 13:00 Uhr