Auf Kreuzfahrtschiff wurden zwölf Crew-Mitglieder positiv auf Coronavirus getestet

Athen: Auf einem Kreuzfahrtschiff der TUI sind zwölf Besatzungsmitglieder positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie die Reederei bestätigte. Das Schiff ist auf dem Weg in die Hafenstadt Piräus, wo es morgen anlegen soll. Noch ist unklar, was mit den Passagieren und Kreuzfahrtmitarbeitern passieren soll. An Bord befinden sich laut TUI 922 Passagiere und 666 Crew-Mitglieder. Nach Angaben von TUI werden die Besatzungen aller Schiffe regelmäßig auf das Coronavirus getestet. Die zwölf positiv getesteten Crew-Mitglieder hätten keine Symptome gezeigt und wurden umgehend isoliert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2020 19:00 Uhr