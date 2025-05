Auf Kreta kommen immer mehr Bootsflüchtlinge an

Athen: Die griechische Küstenwache greift vor Kreta immer mehr Boote mit Migranten aus Nordafrika auf. Seit Jahresbeginn wurden bereits 53 aus Libyen kommende Boote vor der Urlaubsinsel registriert – im gesamten Vorjahr waren es 63. Allein in den vergangenen 24 Stunden griff die Küstenwache demnach 325 Migranten vor Kreta auf. Die Behörden in Kreta zeigten sich über die zunehmende Zahl besorgt. Aus griechischen Regierungskreisen hieß es, ein Großteil der Migranten gebe an, nach Deutschland weiterreisen zu wollen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 11.05.2025 15:00 Uhr