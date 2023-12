Auf Island bricht nach Erdbeben-Serie Vulkan aus

Reykjavik: Auf Island ist am späten Abend ein Vulkan ausgebrochen. Wie das staatliche meteorologische Institut mitteilte, begann die Eruption am Abend nahe der Gemeinde Grindavik, die nur wenige Kilometer von der Hauptstadt Reykjavik entfernt liegt. Der Ausbruch war erwartet worden, weil im November in der Region mehrere Male die Erde gebebt hatte. Vorsorglich wurde bereits eine Ortschaft mit rund 4.000 Einwohnern evakuiert. Regierungschefin Jakobsdottir erklärte, man hoffe das Beste. Klar sei aber, dass es sich um einen bedeutsamen Ausbruch handele. Auswirkungen auf den Flugverkehr gibt es bisher nicht.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.12.2023 03:00 Uhr