Auf Island bedroht ein Vulkan erneut einen Fischerort

Vulkan bricht erneut auf Island aus: Laut der Wetterbehörde begann die Eruption am Vormittag nördlich des Fischerortes Grindavik auf der Reykjanes Halbinsel. In den Morgenstunden hatte sich der bevorstehende Ausbruch in der Region mit immer stärker werdenden Erdbeben angekündigt. Die Zivilschutzbehörde rief die Notfallstufe aus.

Sendung: BR24 Nachrichten, 01.04.2025 17:15 Uhr