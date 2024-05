Auf Flug nach Singapur gibt es einen Toten und viele Verletzte

Bangkok: Bei schweren Turbulenzen während eines Flugs von London nach Singapur ist ein Mensch gestorben, mehr als 30 Personen wurden verletzt. Nach Angaben der Fluglinie "Singapore Airlines" musste die Boeing-Maschine mit 211 Passagieren und 18 Besatzungsmitgliedern in Bangkok zwischenlanden. Daten der Plattform Flightradar legen nahe, dass das Flugzeug über der Westküste von Myanmar plötzlich um knapp 2000 Meter absackte. Grund für den Sturzflug könnten heftige Unwetter gewesen sein. In sozialen Medien sind Bilder einer verwüsteten Kabine zu sehen- Habseligkeiten und Essen sind überall verstreut. Auf Filmen ist zu sehen, dass an den Deckenverkleidungen Dellen sind - offenbar von den Köpfen nicht angeschnallter Passagiere.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2024 14:45 Uhr