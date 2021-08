Auf Euböa wird das Löschwasser knapp

Nachrichtenarchiv - 08.08.2021 22:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Athen: Im Norden der Insel Euböa haben sich bei der Bekämpfung der Waldbrände heute Abend dramatische Szenen abgespielt. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie Feuerwehr, Militär und Bürger im Küstenort Pefki den Flammen nichts mehr entgegensetzen können. Helfer trugen ältere Menschen zur Küste, damit sie von dort mit Booten gerettet werden. Auch Katzen und Hunde wurden am Ufer zusammengetrieben. Viele Häuser fingen Feuer, mancherorts versuchten die Menschen, Bäume neben den Gebäuden zu fällen, um ein Übergreifen der Flammen zu verhindern. Löschflugzeuge seien stundenlang nirgends zu sehen, berichtete der Sender Skai. - STOPP - Südostwind treibt die Flammenfront immer weiter in Richtung des Nordteils der Insel. Auch in der Türkei sind zahlreiche Großbrände weiterhin außer Kontrolle. In Süditalien bedrohen die Feuer zunehmend Landwirtschaft und Naturschutzgebiete.

Quelle: BR24 Nachrichten, 08.08.2021 22:30 Uhr