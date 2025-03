Auf der Leipziger Buchmesse wird Kristine Bilkau ausgezeichnet

Auf der Leipziger Buchmesse ist der wichtigste Preis vergeben worden: In der Kategorie Belletristik wird Kristine Bilkau für ihren Roman "Halbinsel" ausgezeichnet. Darin geht es um einen Generationenkonflikt zwischen einer Mutter und ihrer Tochter über unterschiedliche Lebenswirklichkeiten. Die Jury lobt, das Buch beunruhige mit seinen lauten und leisen Fragen an unsere Gesellschaft. In ihrer Dankesrede sagte Kristine Bilkau, sie habe beim Schreiben immer wieder gedacht, die Erwachsenen würden es den Jüngeren schulden, sich besser um die Zukunft zu kümmern.

