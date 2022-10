Auf der Krim-Brücke gab es Explosionen

Nachrichtenarchiv - 08.10.2022 08:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kiew: Auf der von Russland besetzten Schwarzmeer-Halbinsel Krim brennt die Bahnbrücke. Nach russischen Angaben gab es zuvor mehrere schwere Explosionen auf der zentralen Verbindung zum Festland. Wie auf Bildern russischer und ukrainischer Medien zu sehen ist, stand auch ein Waggon mit Treibstoff in Flammen. Die Behörden auf der Krim wissen nach eigenen Angaben noch nicht, was passiert ist. Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine hat es auf der besetzten Krim immer wieder schwere Schäden durch Explosionen gegeben- auch auf russischen Militärstützpunkten. Die ukrainische Regirung hatte öfter gedroht, die von Kremlchef Putin eingeweihte Brücke unter Beschuss zu nehmen. Derweil sind in der kürzlich durch die Ukraine zurückeroberten Stadt Lyman rund 200 Gräber gefunden worden - darunter ein Massengrab. Polizeiangaben zufolge sind unter den getöteten Menschen auch mehrere Kleinkinder und ganze Familien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 08.10.2022 08:15 Uhr