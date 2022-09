Auf der A9 kommt es wegen Hagels zu Massenunfällen

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Hormersdorf: Auf der A9 haben sich am Abend im Landkreis Nürnberger Land zwei Massenunfällen ereignet. Auslöser war nach Polizeiangaben ein starker Hagelschauer, der bei Hormersdorf zu einer sehr glatten Fahrbahn geführt habe. In beiden Fahrtrichtungen kam es daraufhin zu Unfällen. Die Polizei geht von mindestens sieben Verletzten aus, ein Mann schwebt in Lebensgefahr.

Sendung: BR24 Nachrichten, 18.09.2022 01:00 Uhr