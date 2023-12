Auf den Philippinen werden bei einem Anschlag drei Menschen getötet

Manila: Bei einem Bombenanschlag während einer katholischen Messe im Süden der Philippinen sind mindestens drei Menschen getötet worden. Sieben wurden verletzt. Laut Polizei detonierte der Sprengsatz in der Turnhalle der staatlichen Universität in der Stadt Marawi als dort der Gottesdienst stattfand. In einer Erklärung der Uni hieß es, man stehe solidarisch an der Seite der christlichen Gemeinde. Marawi ist die größte muslimisch geprägte Stadt auf den überwiegend christlichen Philippinen.

