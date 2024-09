Auf dem Land gibt es zu wenige Postfilialen

Bonn: Auf dem Land ist die Grundversorgung mit Postfilialen nicht gesichert. Laut Gesetz steht Gemeinden ab 2.000 Einwohnern eine solche Niederlassung zu. In Gemeinden mit mehr als 4.000 Einwohnern darf die Entfernung zur Filiale nicht mehr als zwei Kilometer betragen. Tatsächlich kann die Post aber an 141 Standorten diese Filialdichte nicht gewährleisten. Das geht aus Zahlen der Bundesnetzagentur hervor. Der Grund dafür ist oft, dass der letzte Einzelhändler in einem Ort schließt und dann auch kein Postservice mehr angeboten werden kann.

Sendung: BR24 Nachrichten, 09.09.2024 12:15 Uhr