Audi will weitere Werke klimaneutral machen

Ingolstadt: Der Autobauer Audi will seine Werke am Stammsitz Ingolstadt sowie in Neckarsulm und in San José Chiapa in Mexiko klimaneutral machen. Dieses Ziel wolle man bis 2025 erreichen, so Produktionsvorstand Kössler. Die Werke in Brüssel und im ungarischen Györ produzierten bereits klimaneutral. Audi zufolge ist ein Großteil der Emissionen eines Autos bisher beim Fahren angefallen. Mit dem steigenden Anteil von E-Autos verschiebe sich das zunehmend in die Herstellungsphase.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 23.11.2020 10:45 Uhr