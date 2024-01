Audi steigert Absatz um 17 Prozent

Ingolstadt: Audi hat im vergangenen Jahr 1,9 Millionen Autos verkauft und damit den Absatz um 17 Prozent gesteigert. In Europa, den USA und China habe man gute Zuwächse verzeichnet, so die Vertriebschefin Wortmann. Der Anteil der vollelektrischen Fahrzeuge am Gesamtabsatz lag bei neun Prozent - das sind gut 50 Prozent mehr als im Vorjahr. Audi-Vorstandschef Döllner sprach angesichts der Zahlen von einer robusten Ausgangslage für ein herausforderndes Jahr mit verschärftem Wettbewerb und weltwirtschaftlicher Unsicherheit.

