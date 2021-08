Audi meldet wegen Chipmangels bis September Kurzarbeit an

Nachrichtenarchiv - 19.08.2021 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Ingolstadt: Der Autobauer Audi hat bis weit in den September hinein Kurzarbeit angemeldet. Der Ingolstädter Konzern teilte mit, dass nicht ausreichend Chips zum Autobau vorhanden seien. Eigentlich sollte in der kommenden Woche der Betrieb nach der Sommerpause wieder anlaufen. In Ingolstadt sind drei Montagelinien betroffen, aber auch am Standort Neckarsulm gibt es Produktionsausfälle.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.08.2021 01:00 Uhr