Audi legt Sparprogramm vor

Ingolstadt: In Absprache mit dem Betriebsrat sollen bis Ende 2029 7.500 Arbeitsplätze an den Standorten Ingolstadt und und Neckarsulm gestrichen werden. Damit will der Autobauer mittelfristig über eine Milliarde Euro pro Jahr einsparen. Der Stellenabbau soll sozialverträglich passieren. Die Jobgarantie wird bis Ende 2033 verlängert. - Audi müsse schneller, agiler und effizienter werden, sagte Vorstandschef Döllner.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.03.2025 18:15 Uhr