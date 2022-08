Audi kündigt offiziell Einstieg in Formel 1 ab 2026 an

Nachrichtenarchiv - 26.08.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Spa-Francorchamps: Der Autohersteller Audi steigt offiziell in die Formel 1 ein. Ab 2026 trete man mit einer eigens entwickelten Antriebsart an, teilte der Konzern in Belgien vor Beginn des dortigen Grand Prix mit. Das Projekt werde am Audi-Standort in Neuburg an der Donau beheimatet sein. Audi-Chef Duesmann sprach von einem "sehr speziellen Moment". Den Partner für seine Pläne nannte der Autobauer noch nicht. Erwartet wird aber ein Einstieg beim Schweizer Rennstall Sauber.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2022 10:00 Uhr