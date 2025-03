Audi hält in der Krise Betriebsversammlung ab

Ingolstadt: Mitten in der Autokrise in Deutschland findet heute bei Audi eine Betriebsversammlung statt. Der Betriebsrat verhandelt seit Monaten mit dem Autobauer über Einsparmöglichkeiten. Unter der Überschrift Audi "wetterfest machen" fordert das Unternehmen Einschnitte bei Sonderzahlungen und Gewinnbeteiligungen. Die IG Metall ist einverstanden, fordert im Gegenzug aber, auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten und das Werk in Ingolstadt besser auszulasten.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 17.03.2025 09:00 Uhr