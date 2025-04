Audi hält Importe in die USA zurück

Audi stoppt wegen Auto-Zöllen Export in die USA: Eine Unternehmenssprecherin bestätigte, ein entsprechendes Schreiben sei an die dortigen Händler gegangen. Audi habe in den USA derzeit mehr als 37.000 Autos auf Lager die nicht von den neuen Zöllen betroffen seien und in den nächsten zwei Monaten verkauft werden könnten. Die Firma Audi betreibt kein eigenes Werk in den USA.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.04.2025 16:45 Uhr