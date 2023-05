Audi-Chef Stadler zu Geständnis bereit

Meldungsarchiv - 03.05.2023 09:45 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Im Betrugsprozess um den Abgasskandal bei Audi ist der frühere Chef Rupert Stadler zu einem Geständnis bereit. Wie Stadlers Verteidiger vor kurzem vor dem Landgericht München mitgeteilt haben, hat ihr Mandant einem Deal zugestimmt. Im Gegenzug für ein Geständnis kommt er demnach mit einer Bewährungsstrafe und einer Geldstrafe in Höhe von 1,1 Millionen Euro davon. Die Staatsanwaltschaft stimmte dem Deal ebenfalls zu. Stadler hatte die Betrugsvorwürfe im Skandal um manipulierte Abgaswerte stets zurückgewiesen. Stadlers Verteidiger kündigten eine Erklärung in zwei Wochen an.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.05.2023 09:45 Uhr